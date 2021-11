Polemisk kandidat klar til at udfordre Macron: Zemmour skaber trængsel på den franske højrefløj

Tvivlen var begyndt at melde sig selv i Eric Zemmours egen lejr. Ville den ultrakonservative polemiker i sidste ende have modet til at stille op til det franske præsidentvalg i april næste år? Efter en politisk lynkarriere, hvor den kendte journalist og forfatter stormede frem i meningsmålingerne og nappede den nationalkonservative Marine Le Pen i haserne, begyndte hans uafklarede status som måske og måske ikke-kandidat at tage luften ud af den 63-åriges politiske ballon. Kontroversielle forsøg på at slå politisk mønt af ofrene for terrorangrebet mod Bataclan og senest en skråt op-finger efter et mislykket besøg i Marseille i weekenden har givet bagslag, ligesom rygter om, at han har gjort sin kampagneleder gravid, ikke har hjulpet.