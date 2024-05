Polen anholder ni medlemmer af russisk spionring

Ni medlemmer af en russisk spionring er blevet anholdt i Polen i forbindelse med en række angivelige planer om sabotage.

Det oplyste Polens premierminister, Donald Tusk, mandag i en tv-udsendelse.

- Vi har anholdt og tiltalt ni personer, som har været direkte involveret med den russiske efterretningstjeneste med henblik på sabotage i Polen, lød det.

- De er ukrainske, belarusiske og polske statsborgere.

De tilbageholdte er ifølge Tusk anklaget for voldelige overfald, brandstiftelse og forsøg på brandstiftelse.

Premierministeren oplyste også, at planerne ikke blot omfatter Polen, men også Litauen, Letland og muligvis Sverige.

En efterforskning af sagen er ifølge Tusk undervejs.

De anholdte forsøgte angiveligt at sætte ild til en farvefabrik i Wroclaw i det vestlige Polen og i et Ikea-varehus i Litauen.

Yderligere information om sagen vil blive offentliggjort i de kommende dage.

Tusk offentliggjorde tidligere på måneden, at Polen vil investere flere penge i sin efterretningstjeneste på baggrund af Ruslands angiveligt destabiliserende aktiviteter.

Polen har hidtil afværget adskillige forsøg på sabotage ifølge premierministeren.

En anden mand blev for nylig anholdt i Polen og anklaget for at forberede et muligt angreb mod den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Desuden er en belarusisk statsborger blevet anholdt for at være med til at planlægge et angreb mod Leonid Volkov, en af den nu afdøde russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyjs tætte venner.

Polen har siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 bakket utvetydigt op om sin nabo og været transitland for vestlige forstærkninger.

/ritzau/AFP