Polen beskylder EU for grundløst angreb på regeringen

EU-Kommissionens aktivering af artikel 7 er politisk beslutning uden sagligt indhold, siger polsk talskvinde.

EU-Kommissionens beslutning om at aktivere artikel 7 mod Polen er grundløs og kun politisk motiveret.

Det siger Beata Mazurek, der er talskvinde for det regerende polske parti, PiS.

- Denne beslutning er ikke saglig, den er efter vores mening en politisk beslutning, siger hun til det polske nyhedsbureau PAP.

EU-Kommissionen iværksatte tidligere onsdag en proces mod Polen, som er uden fortilfælde i det europæiske samarbejde.

Den betyder, at Polen kan pålægges sanktioner og i yderste konsekvens kan fratages sin stemmeret i EU's ministerråd.

Baggrunden er, at Polen ifølge kommissionen bryder med EU's bestemmelser om uafhængige domstole.

Den polske regering beskyldes for at arbejde for politiske udnævnelser af dommere.

Mazurek siger, at aktiveringen af artikel 7 måske kan føres tilbage til, at Polen ikke vil modtage muslimske flygtninge.

/ritzau/Reuters