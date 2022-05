Polen dropper omstridt kammer og udløser hjælpepakke fra EU

Polens parlament har stemt for et lovforslag om at afskaffe et omstridt disciplinærkammer ved den polske højesteret.

Det står klart efter afstemningen, der fandt sted torsdag.

Dermed åbner Polen for, at landet kan få adgang til en coronahjælpepakke fra EU til en værdi af 35 milliarder euro. Den har hidtil været sat på pause på grund af det kritiserede disciplinærkammer.

EU-Domstolen konstaterede i juli 2021, at kammeret ikke var foreneligt med EU-retten. Det lød, at kammeret ikke "sikrer upartiskhed og uafhængighed".

Kammeret, der på polsk hedder Izba Dyscyplinarna, har kunnet undersøge og straffe dommere for de domme, som de afsiger.

Den har også behandlet sager om dommere ved højesteret og fungeret som appelinstans for dommere ansat ved de lavere instanser.

Kammeret var en del af en større reform af Polens retsvæsen.

EU-Domstolen kritiserede sidste år, at dommere til højesteret og til disciplinærkammeret bestemmes af et nationalt retsråd (KRS), hvis "uafhængighed må give anledning til begrundet tvivl".

Polen skal have godkendt en national coronaredningsplan, før EU-midlerne kan blive udløst. Det ventes at kunne ske inden for få dage, sagde EU's handelskommissær, Valdis Dombrovskis, tirsdag.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, ventes torsdag den 2. juni at besøge den polske hovedstad, Warszawa, for at godkende planen.

Kammeret blev indført i 2017. Det vil blive erstattet af en ny instans.

/ritzau/Reuters