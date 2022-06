Polen får EU-milliarder til coronaplan efter langvarig strid

EU-Kommissionen har onsdag godkendt Polens corona-genopretningsplan.

Det udløser i alt 35,4 milliarder euro - godt 263 milliarder kroner - som Polen kan bruge på projekter til at skyde gang i økonomien efter coronapandemien.

De 178 milliarder kroner er i form af tilskud fra EU. De resterende 85 milliarder er i form af lån. Det oplyser EU-Kommissionen i en erklæring.

EU-Kommissionens godkendelse af planen afslutter en strid, som har varet i mere end et år.

EU-toppen har i over et år ventet med at godkende Polens plan på grund af bekymringer over landets juridiske system, der har været i strid med EU-lovgivning.

EU-Kommissionen har været bekymret over domstolenes uafhængighed, efter at Polen gennemført en større reform af landets retsvæsen.

I sidste uge stemte Polens parlament dog for at afskaffe et omstridt disciplinærkammer ved den polske højesteret.

Det har tilsyneladende alligevel ikke været nok til at overbevise alle EU-kommissærerne om, at Polen skulle få udbetalt de mange EU-midler.

Journalist Jorge Valero fra erhvervsmediet Bloomberg skriver på Twitter, at både den danske EU-kommissær, ledende næstformand Margrethe Vestager, samt ledende næstformand Frans Timmermans stemte imod at godkende den polske plan.

EU-Kommissionen skriver dog også, at Polens plan "inkluderer milepæle relateret til aspekter af uafhængigheden i retsvæsenet".

- Polen skal demonstrere, at disse milepæle bliver indfriet, før nogen midler i forbindelse med genopretningsplanen kan udbetales, hedder det i erklæringen.

EU-Domstolen konstaterede i juli 2021, at disciplinærkammeret ikke var foreneligt med EU-retten. Det lød, at kammeret ikke "sikrer upartiskhed og uafhængighed".

Kammeret, der på polsk hedder Izba Dyscyplinarna, har kunnet undersøge og straffe dommere for de domme, som de afsiger.

Det blev indført i 2017 og vil blive erstattet af en ny instans.

/ritzau/