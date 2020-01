Polen får ikke taletid og melder fra til Auschwitz-forum

Befrielse af koncentrationslejr markeres på et tidspunkt, hvor der er tegn på tiltagende antisemitisme.

Polens regering er ikke repræsenteret, når mange af verdens ledere torsdag samles i Jerusalem for at markere 75-årsdagen for befrielsen af Auschwitz.

Årsdagen markeres på et tidspunkt, hvor der er tegn på tiltagende antisemitisme i Europa og USA.

Koncentrationslejren Auschwitz lå under Anden Verdenskrig i det tyskbesatte Polen. Landet er ikke med på grund af stridigheder med både Rusland og Israel.

Polens præsident, Andrzej Duda, afviste en invitation til konferencen. Han er utilfreds med, at Polen ikke får taletid. Denne er forbeholdt ledere fra Rusland, Frankrig, Storbritannien, USA og Tyskland.

Torsdagens højtidelighed kaldes World Holocaust Forum. Israelerne har på forhånd kaldt det den største internationale samling i landets historie.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, USA's vicepræsident, Mike Pence, den tyske forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Storbritanniens prins Charles er blandt deltagerne.

Fra Danmark deltager statsminister Mette Frederiksen (S).

Over en million mennesker, de fleste af dem jøder, blev dræbt i Auschwitz-Birkenau-lejren. Seks millioner jøder blev dræbt under Holocaust.

Mange af talerne i Jerusalem ventes ud over at have fokus på nazisternes krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden også at rette søgelyset mod udbredt antisemitisme i dag og mod angreb på jøder i mange af verdens lande.

En global undersøgelse foretaget af organisationen Anti-Defamation League, der har hovedkvarter i USA, viste i november, at antisemitisme var taget til på globalt plan. Det gælder i særdeleshed i Øst-og Centraleuropa.

Israels præsident, Reuven Rivlin, talte om denne udvikling ved en reception onsdag for udenlandske ledere.

- Jeg håber og beder til, at verdens ledere vil stå samlet i kampen mod racisme, antisemitiske og ekstremisme og i forsvaret af demokratiet og demokratiske værdier, sagde han.

/ritzau/Reuters