Polen: Vi har anholdt et 15. medlem af russisk spionnetværk

Polen har anholdt endnu et medlem af et russisk spionnetværk, siger den polske indenrigsminister, Mariusz Kaminski, mandag.

Dermed undersøges i alt 15 personer i en polsk efterforskning.

- Det Interne Sikkerhedsagentur har tilbageholdt endnu et medlem af et spionnetværk, som arbejder for den russiske efterretningstjeneste, siger Kaminski på Twitter.

- Den mistænkte var i besiddelse af overvågning af militærfaciliteter og havne. Han blev systematisk betalt af russerne.

Polen er et knudepunkt for vestlige militærforsyninger til Ukraine.

Landet selv mener, at det har bidraget til at gøre Polen til et vigtigt mål for russiske spioner. Den russiske regering beskyldes nu for at forsøge at destabilisere Polen.

30. juni kom det frem, at en russisk ishockeyspiller var blevet anholdt i Polen anklaget for at udføre spionage for Rusland. Det oplyste en anklager.

Ifølge anklagerne var ishockeyspilleren den 14. person i spionagenetværket.

Ishockeyspilleren er på kontrakt hos et hold i den bedste polske ishockeyrække. Hverken spillerens navn eller klub er offentliggjort.

Rusland er utilfreds med anholdelsen af den russiske ishockeyspiller og kræver en uddybende forklaring fra Polen.

Det har Maria Zakharova, talskvinde for det russiske udenrigsministerium, oplyst ifølge russiske nyhedsbureauer.

I marts lød det fra Polen, at et spionnetværk i landet var blevet opdaget. Dengang blev ni anholdt for angiveligt at forberede sabotage og for at monitorere togruter til Ukraine.

Den efterfølgende måned udtalte Polen, at der skulle indføres en lukket zone på 200 meter omkring et naturgasanlæg i havnebyen Świnoujście. Det skete netop med henvisning til bekymring for russisk spionage.

/ritzau/Reuters