Polen har registreret over 100.000 dødsfald med corona

I Polen er antallet af dødsfald med corona tirsdag steget til over 100.000, oplyser landets sundhedsminister.

Antallet af døde per en million indbyggere i Polen var i sidste uge blandt de højeste i verden, viser opgørelser fra Our World in Data, der er et projekt på Oxford Universitet.

Dødstalllet per en million over en uge var på over 57 i Polen, mens det i USA er på omkring 34. I Rusland er tallet opgivet til 38.

– Dette er endnu en trist dag, men særligt fordi vi nu har passeret 100.000 dødsfald, siger den polske sundhedsminister, Adam Niedzielski, til TVN24.

Der er indlagt omkring 18.000 coronasmittede på de polske hospitaler.

Polen har under næsten hele pandemien kæmpet med høje daglige smittetal. Selv om der ikke har været klare tegn på markante stigninger som følge af omikron-varianten, så indførte Polen i december nye restriktioner for at mindske smitteudbredelsen.

Sundhedsministeriet i Warszawa anslår mandag, at omikronvarianten forårsager mellem syv og otte procent af de nye daglige tilfælde.

Niedzielski siger, at Polen tirsdag har registreret omkring 11.400 nye smittetilfælde og 493 dødsfald med corona.

Kun omkring 63 procent af de voksne indbyggere i Polen er fuldt vaccinerede mod covid-19. Det er blandt de laveste niveauer i EU.

Regeringen har opmuntret polakkerne til at blive vaccineret, men er blevet kritiseret af oppositionen for ikke at gøre mere - for eksempel ved at indføre krav om coronapas.

Det land i EU, hvor der er det højeste antal døde med covid-19, er Italien med over 139.000 dødsfald - efterfulgt af Frankrig, Tyskland og Polen.

Antallet af dødsfald under hele pandemien per en million indbyggere er i Tyskland på 1372, mens det i Frankrig er på 1779. I Polen er antallet af dødsfald per en million indbyggere under hele pandemien 2627.

/ritzau/AFP