Polen holder valg 15. oktober: Regeringsparti har snæver føring

Der skal være parlamentsvalg i Polen 15. oktober.

Det oplyser landets præsident, Andrzej Duda, tirsdag på det sociale medie X, der før hed Twitter.

Han opfordrer samtidig landets borgere til at bruge deres stemme ved valget.

- Polens fremtid angår os alle. Brug dine rettigheder, skriver han.

Det stod på forhånd klart, at polakkerne skulle til valg til efteråret. Men den præcise dato har hidtil været ukendt.

Meningsmålinger viser, at det polske regeringsparti Lov og Retfærdighed (PiS), som har været ved magten siden 2015, står til at blive størst.

Men det er med en snæver føring over det største oppositionsparti, det liberale parti PO.

Selv hvis det nationalkonservative PiS igen bliver størst, ser det foreløbig usandsynligt ud, at det skulle sikre sig flertal på egen hånd. Det åbner for en koalition med et parti på den ydre højrefløj.

Valget ventes at få stor betydning for Polens fremtidige forhold til EU.

Polen er EU's største østlige medlemsland og har de seneste mange år med PiS i spidsen været på kant med EU på spørgsmål såsom retsstatsprincipper og migration.

PO mener, at det er nødvendigt at fravriste PiS regeringsmagten, hvis Polen skal få de EU-midler, som er blevet frosset på grund af striden om retsstatsprincipper.

PO ønsker generelt et bedre forhold til EU med styrket samarbejde.

Samtidig falder valget, på et tidspunkt hvor landet oplever stigende spændinger ved sin østlige grænse mod Belarus og Ukraine.

Polen har været en vigtig allieret for Ukraine under krigen, som har ført til stigende ustabilitet ved Polens østlige grænse.

Desuden har situationen ved den polsk-belarusiske grænse på det seneste vakt øget bekymring.

Belarus er en af Ruslands nærmeste allierede i krigen mod Ukraine.

Og der er opstået en del spændinger mellem Polen og Belarus.

Det skyldes blandt andet, at et større antal soldater fra den private russiske hær Wagner-gruppen er flyttet til Belarus. Wagner stod i slutningen af juni bag et kortvarigt oprør mod Ruslands militære topledelse.

De seneste uger har flere medlemmer af Wagner-gruppen vist sig i området ved grænsen mellem Polen og Belarus.

Den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, har sagt, det er et forsøg på at skabe ustabilitet i den østlige del af Nato.

/ritzau/Reuters