Polen klar til at svare EU i optrappet retsstrid

Polen er ved at forberede et svar til EU-Kommissionen i en ophedet strid om landets retlige reformer. Svaret bliver sendt til Bruxelles senere mandag - inden tidsfristen udløber. Det siger den polske premierminister, Mateusz Morawiecki.

Premierministeren siger, at svaret ikke bliver offentliggjort i medierne.

Svaret er en reaktion på, at EU-Domstolen for en måned siden midlertidigt pålagde Polen straks at indstille kontroversielle aktiviteter i forbindelse med retlige reformer.

Polens forfatningsdomstol er gået imod EU i den principielle juridiske strid, hvilket har accelereret et langvarig retligt opgør mellem Bruxelles og Warszawa.

EU-Domstolen afgjorde sidste år, at Warszawa skulle nedlægge et særligt panel, som var oprettet med henblik på disciplinærsager mod dommere. EU siger, at panelet er politiseret.

Det omstridte panel har rejst spørgsmålet om, hvorvidt dette var i overensstemmelse med Polens forfatning. De polske retsreformer er gennemført over de seneste år anført af Lov og Retfærdighedspartiet (PiS).

EU-Kommissionen indbragte Polen for EU's øverste domstol, fordi Kommissionen mener, at en lovændring fra 2019 undergraver det polske retsvæsens uafhængighed.

Kommissionen har rettet en række søgsmål mod Polen på grund af en bekymring for, at den polske regering i stigende grad forsøger at øge den politiske kontrol med domstolene.

/ritzau/Reuters