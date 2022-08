Polen køber næsten 400 kampvogne og haubitser fra Sydkorea

Polen har indgået en aftale om at købe næsten 400 kampvogne og haubitser fra Sydkorea.

Det oplyser den polske forsvarsminister, Mariusz Blaszczak, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Aftalen har ifølge sydkoreanske medier en anslået værdi på adskillige milliarder dollar og blev underskrevet i juli. Den omfatter levering af 180 K2-kampvogne inden 2025 samt træning, logistikløsninger og ammunition.

Det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap skriver, at aftalen har en værdi af 5,76 milliarder dollar. Det svarer til næsten 43 milliarder kroner.

Aftalen er ifølge Yonhap indgået mellem Polen og de to sydkoreanske forsvarsvirksomheder Hyundai Rotem og Hanwha Defense.

Kampvognene skal udstationeres på militærbasen Morag i det nordlige Polen.

De første ti K2-kampvogne skal efter planen leveres i år, oplyser forsvarsministeren videre.

Købsaftalen omfatter også 212 selvdrevne haubitser af typen K9, hvoraf de 24 skal leveres inden udgangen af året.

Haubitser er tungt artilleri med en kanon monteret på et køretøj med larvefødder. En haubits ligner dermed en kampvogn.

Haubitserne skal erstatte våben, som Polen har doneret til Ukraine.

Polen, der er medlem af både EU og Nato, er en af Ukraines vigtigste militære og politiske støtter.

Ruslands invasion af Ukraine i februar har skabt frygt i Warszawa for, at Polen kan stå over for et lignende angreb fra russerne, skriver nyhedsbureauet dpa.

Onsdag var det et halvt år siden, at Rusland den 24. februar angreb Ukraine. Onsdag var det også 31 år siden, at Ukraine erklærede sig uafhængig af Sovjetunionen, som var domineret af netop Rusland.

Regeringen havde aflyst forsamlinger af frygt for, at de ville blive angrebet af Rusland.

/ritzau/