Polen kræver svar fra Rusland om missil i polsk luftrum

Rusland er nødt til at forklare, hvorfor et russisk krydsermissil søndag morgen bevægede sig ind i Polens luftrum.

Sådan lyder det i en opfordring fra det polske udenrigsministerium.

- Først og fremmest beder vi Den Russiske Føderation om at stoppe dets terrorluftangreb mod Ukraines befolkning og territorium, stoppe krigen og fokusere på landets egne interne problemer, siger Pawel Wronski, der er talsmand for udenrigsministeriet, i en udtalelse.

Ifølge Polens militær nåede missilet to kilometer ind i polsk luftrum, før det vendte om og fløj ind i ukrainsk luftrum.

Som følge af hændelsen sendte Polen og flere af landets allierede en række militærfly i luften.

Polens forsvarsminister, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, oplyser, at et omfattende russisk angreb på Ukraine søndag morgen fik Polen til at aktivere "alle luftforsvarssystemer" forud for krænkelsen af det polske luftrum.

Han siger videre, at det russiske missil ville være blevet skudt ned, hvis der havde været nogen tegn på, at det havde kurs mod et mål i Polen.

Søndag morgen ramte et russisk luftangreb således kritisk infrastruktur i den vestlige del er Lviv-regionen i Ukraine, oplyser guvernøren i regionen, Maksym Kozytskyj, ifølge Reuters.

Noget lignende skete 29. december sidste år, da et russisk missil bevægede sig ind i Polens luftrum. Missilet befandt sig i luftrummet i flere minutter.

Tilbage i november 2022 blev to personer dræbt, da et luftforsvarsmissil landede i den polske landsby Przewodow tæt på grænsen til Ukraine.

Her var dog ikke tale om et russisk missil, men et ukrainsk missil, som ved en fejl endte i Polen.

Inden det stod klart, at der var tale om et ukrainsk missil, opstod der bekymring inden for Nato for, at forsvarsalliancen ville blive trukket ind i krigen mellem Rusland og Ukraine.

Således ville Nato-traktatens artikel 5 blive aktiveret, hvis der var tale om et angreb på medlemslandet Polen. Ifølge artikel 5 skal et angreb på ét medlemsland anses for at være et angreb på hele alliancen.

/ritzau/AFP