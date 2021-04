Polen lukker alle kulminer i 2049 og fjerner vigtig energikilde

Polen vil inden 2050 omlægge energiforbruget fra kul og lukke landets kulminer.

Den polske regering og landets fagforeninger er blevet enige om et udkast til en aftale, der lukker alle kulminer i 2049.

Samtidig giver aftalen sikkerhed for, at 120.000 medarbejdere, der påvirkes af lukningerne, kan få en fratrædelsesordning.

Det oplyser regeringen i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Omkring 70 procent af landets energiforbrug stammer i dag fra kul.

Tiltag mod kulindustrien har traditionelt været et følsomt politisk emne i Polen, hvor minearbejdere og deres familier udgør en vigtig vælgergruppe.

Der er dermed ifølge finansministeriet tale om en "historisk aftale".

Ifølge planen skal produktionen udfases gradvist.

Som et delmål skal kul i 2040 stå for 11 procent af energiforbruget, før det er fuldt udfaset ti år senere - 2050. Det er det år, alle EU-lande skal være klimaneutrale.

Polen har ellers været et af de lande i EU, der har kæmpet imod højere klimamål.

I december sidste år var Polen årsag til, at EU's stats- og regeringschefer måtte diskutere hele natten for at lande en aftale, der skulle hæve unionens mål om at skære udledningen af drivhusgasser med minimum 55 procent.

Polen forhandlede indædt for at sikre sig, at omstillingen, der skal gøre det muligt at nå målet, så vidt muligt dækkes af midler fra EU.

Blandt andet kæmpede Polen for at få flere penge fra en moderniseringsfond under EU's kvotehandelssystem (ETS).

