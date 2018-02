Polen ønsker godt forhold til USA trods holocaust-lov

Israel siger, at landet ser med stor alvor på Polens forsøg på at ændre den historiske sandhed.

Polen er kommet i strid modvind, efter det sidste af landets to parlamentariske kamre torsdag vedtog en lov, der gør det strafbart at fortælle, at Polen havde medskyld i nazisternes jødeudryddelse under Anden Verdenskrig.

De stærkeste protester kommer fra Israel. Men også USA ser kritisk på den nye lov.

Det har fået det polske udenrigsministerium på banen for at udtrykke håb om, at det ikke vil skade det strategiske forhold mellem Polen og USA.

- Vi mener, at lovarbejdet trods vores forskelle i vurderingen, ikke vil berøre det strategiske partnerskab mellem Polen og USA, skriver ministeriet.

Den famøse lov er nu sendt videre til Polens præsident, Andrzej Duda, til underskrift.

Israel har under hele lovens tilblivelse været meget kritisk. Og torsdag lød der fordømmelse fra Jerusalem.

- Israel ser med den yderste alvor på ethvert forsøg på at ændre den historiske sandhed. Ingen lov vil ændre kendsgerningerne, siger det israelske udenrigsministeriums talsmand.

Formålet med loven er at sikre, at skylden ikke placeres forkert, har Polens udenrigsminister, Jacek Czaputowicz, tidligere forklaret.

Ifølge ham skal loven sikre, at det ikke kommer til at fremstå, som om at den tyske koncentrationslejr Auschwitz i Polen blev bygget af Polen. Enhver der forbryder sig mod den ny lov, kan straffes med op til tre års fængsel.

Tre millioner polske jøder mistede livet under den tyske "Endlösung" - udryddelse af alle jøder i Europa.

Der er flere eksempler på, at polske borgere enkeltvis eller i grupper hjalp tyske nazister med drab på jøder.

Polske landsbybeboeres modvilje over for jødiske naboer, der blev ofre under Anden Verdenskrig, blev i 1970'ene beskrevet i den franske filmdokumentarist Claude Lanzmanns episke værk "Shoah".

