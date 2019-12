Polen om EU-aftale: Vi skal nå klimamål i vores eget tempo

EU skal være klimaneutralt i 2050, men det bliver uden Polen, som afviser ansvar for ikke at være med.

Efter flere forsøg og lange forhandlinger er EU's stats- og regeringschefer natten til fredag blevet enige om en aftale om klimaneutralitet i 2050.

Polen bliver dog undtaget fra målet om klimaneutralitet. Det bekræfter EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, siger blandt andet, at Polen ikke er 'skyldig' i situationen.

- Vi vil nå målet i vores eget tempo. Vi skal være i stand til at gennemgå transformationen på en måde, der er sikker og økonomisk fordelagtigt for Polen, siger han på vej fra mødet.

Den tyske kansler, Angela Merkel, er trods Polens undtagelse tilfreds med resultatet.

- Under omstændighederne er jeg tilfreds. Der er ikke tegn på et splittet Europa, men et enkelt medlemsland, der har brug for mere tid til at tænke over, hvordan det skal implementeres, siger hun til en pressekonference.

EU-landene mødes igen til drøftelser i juni 2020.

Med klimaaftalen følger også en række tiltag, der skal gøre overgangsperioden lettere for lande, som er afhængige af fossile brændstoffer - herunder en overgangspulje.

Selv om Polen ikke tilslutter sig det overordnede mål, vil landet få "en meget betydelig del" af overgangspuljen, siger Morawiecki ifølge mediet Politico, og kalder samtidig aftalen for "en rigtig god løsning" for Polen.

Der er for nuværende ikke aftalt et konkret beløb for overgangspuljen.

Den konkrete finansiering af overgangspuljen vil fremgå af EU's næste langtidsbudget for 2021-2027.

