Polen overvejer tæt samarbejde med Natos atomforsvar

Polen overvejer at gå ind i et tættere samarbejde med Natos fælles atomforsvar, men landet vil ikke have atomvåben på polsk territorium, siger præsidentens sikkerhedsrådgiver i Warszawa, Jacek Siewira, til det tyske nyhedsbureau dpa.

Siewira er sikkerhedsrådgiver for Polens præsident, Andrzej Duda.

Hans udtalelse kommer, få dage efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, offentliggjorde planer om at placere atomvåben i Belarus, Polens naboland.

USA har i flere årtier haft placeret atomvåben i flere europæiske lande, blandt andet i Tyskland. Det er ikke offentliggjort i detaljer, hvor mange våben det drejer sig om, men det antages, at op mod 20 atombomber er placeret på flybasen Büchel i Tyskland. I en krisesituation ville de kunne bruges af Tornado-fly, som befinder sig på basen.

Polens bidrag til Natos fælles atomforsvar har hidtil været begrænset til deltagelse i møder i den tophemmelige planlægningsgruppe.

Den polske præsident tilkendegav allerede i efteråret sidste år, at han er interesseret i at gå ind i et dybere samarbejde. Dette blev dengang opfattet som en tilkendegivelse af, at han var åben for en mulig placering af atomvåben i Polen.

USA har ifølge dpa angiveligt også placeret atomvåben i Holland, Belgien, Italien og Tyrkiet. De store Nato-lande Frankrig og Storbritannien har deres egene atomvåben.

Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, sagde fredag, at Ruslands planer om at placere taktiske atomvåben i hans land er en chance for at sikre det mod vestlige trusler.

I en tale til befolkningen fredag hævdede Lukasjenko, at Vesten opbygger sine militære styrker i Polen på grænsen til Belarus, og at Vesten planlægger at invadere og ødelægge Belarus.

- Som en følge af den linje, som USA og dets satellitter har fulgt, udkæmpes der en fuldt optrappet krig i Ukraine, og en tredje verdenskrig med atomvåben truer i horisonten, sagde Lukasjenko i sin årlige tv-transmitterede tale til parlamentet og befolkningen.

/ritzau/dpa