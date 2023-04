Polen sender gamle MiG-29-kampfly fra DDR til Ukraine

Tyskland har givet Polen tilladelse til at sende gamle kampfly af typen MiG-29 videre til Ukraine.

Det bekræfter det tyske forsvarsministerium torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

I 2002 solgte Tyskland 23 af de sovjet-producerede MiG-29-fly til Polen.

Polen har stadig omkring halvdelen af de fly, landet dengang købte af Tyskland, siger den polske præsidents sikkerhedsrådgiver, Jacek Siewiera.

Af dem bliver fem nu givet videre til Ukraine, skriver dpa.

Ifølge tysk lov skal den tyske regering give tilladelse til, at andre lande kan videresælge våben og udstyr, der oprindeligt er købt af Tyskland.

Tysklands forsvarsminister, Boris Pistorius, siger til nyhedsbureauet Reuters, at anmodningen fra Polen kom tidligere torsdag.

Den tyske regerings svar kom ved 17-tiden samme dag.

Det viser, at Tyskland er en pålidelig støtte for Ukraine, siger forsvarsministeren. Han har talt for at give så meget militær hjælp som muligt til Ukraine.

Der er tale om fly fra den tidligere østtyske republik, DDR, skriver magasinet Der Spiegel. Da Tyskland blev genforenet i 1990, blev MiG-29 anset for at være et af de mest avancerede kampfly i verden.

Vestlige lande har indtil videre været tilbageholdende med at sende mere avancerede kampfly såsom F-16 til Ukraine.

Men nogle lande giver Ukraine deres gamle MiG-29, som det ukrainske militær i forvejen bruger.

/ritzau/