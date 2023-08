Polen styrker grænsen til Belarus efter Wagner-gruppens indtog

Polens forsvarsministerium har givet grønt lys til, at der kan sendes flere soldater til grænsen til Belarus mød øst.

Det skriver det polske nyhedsbureau PAP tirsdag.

Beslutningen er taget, efter at den polske grænsevagt mandag anmodede ministeriet om at få tilført yderligere 1000 soldater for at håndtere et stigende antal forsøg på ulovligt at krydse grænsen.

- På grund af udviklingen ved den polsk-belarusiske grænse har forsvarsministeren beordret, at yderligere soldater skal patruljere ved den polsk-belarusiske grænse, oplyser ministeriet ifølge PAP.

Belarus er en af Ruslands nærmeste allierede i krigen mod Ukraine.

Den seneste tid er der opstået en del spændinger mellem Polen og Belarus.

Det skyldes blandt andet, at et større antal soldater fra den private russiske hær Wagner-gruppen er flyttet til Belarus. Wagner stod i slutningen af juni bag et kortvarigt oprør mod Ruslands militære topledelse.

Flytningen til Belarus er sket som led i en aftale mellem Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin.

De seneste uger har flere medlemmer af Wagner-gruppen vist sig i området ved grænsen mellem Polen og Belarus.

Den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, har sagt, det er et forsøg på at skabe ustabilitet i den østlige del af Nato.

Den transatlantiske forsvarsalliance Nato består af 31 lande - herunder Danmark. Polen er et af alliancens mere østligt beliggende lande.

