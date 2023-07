Efter Wagner-gruppens planer om at flytte: Polen styrker grænsen til Belarus

Polens indenrigsminister, Mariusz Kaminski, vil sende 500 politifolk til grænsen til Belarus for at øge sikkerheden i området.

- På grund af den spændte situation ved grænsen har jeg bestemt, at vi øger vores grænsestyrke med 500 polske politifolk. De skal støtte 5.000 grænsevagter og 2.000 soldater, som allerede er udstationeret langs grænsen, siger han.

- Det et blandt andet sket for at styrke sikkerheden på baggrund af Wagner-gruppens planer om at oprette en base der, tilføjer Kaminski med henvisning til organiserede russiske lejesoldater.

Den polske vicepremierminister, Jaroslaw Kaczynski, som er ansvarlig for sikkerheden, siger, at op mod 8000 medlemmer af Wagner-gruppen kan blive sendt til Belarus, hvor præsident Alexander Lukasjenko har tilbudt et fristed til gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, og hans mænd.

Det skete efter opstanden den 1. juli, hvor Wagner-gruppens leder anklagede den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, og Ruslands hærchef, Valerij Gerasimov, for at være for langsomme og inkompetente. Det kortvarige oprør, der rystede Rusland, har øget forvirring og skabt usikkerhed i østeuropæiske lande - blandt andet i Polen, Letland og Litauen.

Polen deler en grænse med Belarus på 418 kilometer.

Regimet i Belarus er i en tæt alliance med præsident Vladimir Putins styre.

Både Lukasjenko og Putin har gjort det klart, at Rusland er begyndt at opbevare våben i Belarus.

- Jeg er sikker på, at vi aldrig får behov for at bruge dem, mens de er her. Og ingen fjende kommer til at sætte fod i vores land, sagde Lukasjenko i weekenden i forbindelse med sit lands nationaldag.

/ritzau/AFP