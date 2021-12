Polen vedtager medielov der kan lukke kritisk nyhedskanal

Polens parlament har fredag vedtaget en medielov, som ifølge kritikere vil bringe en nyhedskanal, der er kritisk over for regeringen, til tavshed.

Det sætter på ny fokus på den manglende frihed for medier i Polen. Og det genåbner et diplomatisk slagsmål med USA.

Der var ellers ikke planlagt nogen afstemning fredag om den omstridte lov om ejerskab af medier.

Men et udvalg foretog en hurtig behandling af lovforslaget og indkaldte uden debat til en afstemning i parlamentet.

Det tog kun et par minutter at få den vedtaget.

Politikere i oppositionen kalder fremgangsmåden ulovlig. Og de ser det som et brud på demokratiske standarder.

Modstanderne af loven siger, at det kan gøre det umuligt for nyhedskanalen TVN24 at fortsætte med at sende. Det skyldes, at den er udenlandsk ejet. Det er det amerikanske medieselskab Discovery, der ejer tv-kanalen.

- Udfaldet af dagens overraskende afstemning i Polens parlament bør give anledning til dyb bekymring for ethvert selskab, der investerer i Polen og til enhver, som bekymrer sig om demokrati og pressefrihed, lyder det i en udtalelse fra Discovery.

