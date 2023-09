Polen vil overholde eksisterende aftaler om våben til Ukraine

Polen har torsdag lovet, at man vil overholde allerede indgåede aftaler om våbendonationer til nabolandet Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Polen kommer til at gennemføre de tidligere aftalte leveringer af ammunition og våben. Herunder dem, der er indgået via kontrakter med Ukraine, siger Piotr Müller, talsmand for den polske regering.

Han oplyser ikke, hvor mange aftaler det drejer sig om.

Beskeden kommer, dagen efter at den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, sagde, at Polen stopper med at sende våben til Ukraine.

- Vi sender ikke længere våben til Ukraine, fordi vi nu vil bevæbne Polen med mere moderne våben, sagde han til den polske tv-station Polsat.

Morawieckis melding kom i kølvandet på en kommentar fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i FN's Generalforsamling.

Her sagde han, at nogle lande kun lader som om, at de støtter Ukraines kamp mod Rusland - men i virkeligheden indirekte hjælper Rusland.

Det udløste øjeblikkeligt vrede fra polakkerne.

Det er en strid om korn, der har udløst konflikten mellem Polen og Ukraine.

Ukrainerne er således vrede over, at Polen har indført et midlertidigt forbud mod import af ukrainsk korn for at tilgodese de polske landmænd.

Torsdag understreger Ukraine, at de to lande stadig er tætte allierede. De vil også holde snarlige samtaler for at diskutere kornstriden.

- De næste forhandlinger kommer til at finde sted i løbet af de kommende dage. Her vil begge parters bekymringer blev diskuteret, lyder det i en udtalelse fra det ukrainske landbrugsministerium.

Polen har været en af Ukraines allertætteste allierede under krigen.

Det er ikke kun Polen, der har indført et midlertidigt forbud mod import af ukrainsk korn. Det samme har Slovakiet og Ungarn. Årsagen er, at et forbud fra EU-Kommissionen udløb i sidste uge og ikke blev forlænget.

Landenes forbud rammer hårdt hos Ukraine, der afhænger af landtransport af korn, efter at Rusland har ophævet en aftale om eksport via Sortehavet

