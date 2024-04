Polen ønsker fælles europæisk jernkuppel som luftforsvar

Polen har i sinde at tilslutte sig et initiativ om fælles europæisk luft- og missilforsvar.

Det fortalte Donald Tusk, Polens premierminister, på et pressemøde mandag i landets hovedstad, Warszawa, skriver mediet Bloomberg.

Donald Tusk, der var flankeret af statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet, tilføjede, at Irans angreb på Israel viser, at det er vigtigt at have et system, som minder om det israelske luftforsvarssystem - også kaldet Iron Dome.

- Der er ingen grund til, at Europa ikke skulle udvikle sit eget skjold mod raketter og droner. Det kræver ikke meget fantasi at forstå, at vi også kan være i farezonen, sagde Polens premierminister.

Ifølge Donald Tusk bakker Danmark op om Polens planer om at tilslutte sig initiativet, der hedder Europen Sky Shield Initiative.

Danmark meldte sig ind i samarbejdet i februar sidste år.

Dengang lød det fra Forsvarsministeriet, at initiativet omhandler en undersøgelse af muligheder for, at landene anskaffer jordbaserede luftforsvarssystemer.

Projektet omfatter for nuværende 21 lande.

Den bedst kendte del af Israels luftforsvar er den såkaldte jernkuppel. Systemet er designet til at forsvare landet mod kortrækkende våben.

Radarer opfanger et angreb med eksempelvis en raket og sender et signal til et kontrolcenter, der vurderer, om angrebet vil ramme et beboet område.

I de tilfælde vil en mobil enhed affyre såkaldte Tamir-raketter, som sendes i luften for at eksplodere i nærheden af raketten, der vil blive destrueret.

Søndag oplyste Israels militær, at Iran affyrede over 300 droner og missiler mod landet. Men med hjælp fra USA, Storbritannien, Frankrig og Jordan blev 99 procent af dem afværget, lød det.

Det er usikkert, hvor stor en rolle Iron Dome spillede.

På mandagens pressemøde opfordrede Donald Tusk til, at man fremskynder forberedelserne til investeringer i luftforsvar, fordi de iranske droner også bruges af Rusland til at angribe Ukraine.

- Iran og Rusland handler som allierede. De samme iranske droner, der angriber ukrainske forstæder, er blevet brugt til at angribe Israel, fortalte premierministeren.

/ritzau/