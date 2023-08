Polen viser militære muskler og sender signal til Rusland

Polen har tirsdag holdt sin største militærparade siden Den Kolde Krig.

Det sker, mens Polen forbereder sig på et valg i oktober, og mens Rusland fortsat fører krig mod nabolandet Ukraine.

- Den her parade bliver helt anderledes end de tidligere. Vi vil kunne se, hvordan moderniseringen af den polske hærs udstyr har udviklet sig, meddelte forsvarsminister Mariusz Blaszczak søndag.

Billeder fra hovedstaden Warszawa viser tirsdag den omfattende parade, hvor Polens præsident, Andrzej Duda, også har holdt tale.

Omkring 2000 soldater har deltaget i paraden, og 200 forskellige slags militært udstyr og knap 100 fly og helikoptere er blevet vist frem.

Paraden er blandt andet arrangeret for at sende et signal til Rusland og til de polske vælgere før efterårets valg. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Paraden, der kaldes De Væbnede Styrkers Dag, finder sted på 103-års dagen for Polens sejr over Sovjetunionen under Slaget ved Warszawa i 1920.

- 15. august er ikke kun en mulighed for at hylde heltene fra sejren ved Slaget ved Warszawa og takke vores nuværende soldater for at forsvare vores fædreland, siger forsvarsministeren og fortsætter:

- Det er også en perfekt dag til at vise vores styrke og vise, at vi har bygget et stærkt forsvar, der effektivt og uden tøven forsvarer vores grænser.

En pressetalsmand fra Polens hær siger til den polske radiostation Polskie Radio 24, at tirsdagens militærparade er landets største siden 1989.

/ritzau/Reuters