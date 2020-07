Polens konservative præsident vinder fem år mere på posten

Andrzej Duda vinder en snæver sejr med 51,2 procent af stemmerne ved Polens præsidentvalg.

Polens siddende præsident, den konservative Andrzej Duda, får fem år mere på posten efter søndagens præsidentvalg.

Det står klart, efter at 99,97 procent af stemmerne er talt op. Det oplyser Polens valgkommission.

48-årige Andrzej Duda vinder en meget snæver sejr med 51,2 procent af stemmerne.

Udfordreren Rafal Trzaskowski, den liberale Warszawa-borgmester, får 48,8 procent af stemmerne.

Ifølge den polske valgkommission vil de resterende stemmer, der endnu ikke er talt op, ikke kunne ændre ved resultatet.

Det var ventet, at det ville blive et gyseropgør mellem de to kandidater. Meningsmålinger havde vist stort set dødt løb.

Andrzej Duda, der er allieret med regeringspartiet Lov og Retfærdighed (PiS), står for en konservativ kurs.

Han har varslet retsreformer, som EU mener er i strid med retsstatsprincipperne.

Trzaskowski havde omvendt lovet, at han som præsident ville bruge sin vetoret til at stoppe alle retsreformer, der underminerer demokratiske normer.

Præsidentembedet i Polen er ikke bare symbolsk. Ud over at have en vis indflydelse i forsvars- og udenrigspolitiske spørgsmål kan præsidenten således også nedlægge veto mod love vedtaget i parlamentet.

Duda har beskrevet sig selv som beskytter af den katolske tro og konservative familieværdier. Han har varslet tiltag mod lgbt-personer. Han vil også stramme en allerede restriktiv abortlovgivning.

Han er sammen med regeringspartiet Lov og Retfærdighed (PiS) blevet populær på en række nye velfærdsordninger. De rummer blandt andet en børnecheck på 830 kroner om måneden og mere i pension til de ældre.

Duda har især fået opbakning fra landområder, mens Trzaskowski har været den foretrukne kandidat i landets større byer.

/ritzau/Reuters