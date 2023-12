Tidligere EU-præsident gør comeback som Polens premierminister

Et flertal i Polens parlament peger på tidligere EU-præsident Donald Tusk som ny premierminister og beder ham danne regering.

Det skriver Reuters efter en afstemning mandag aften.

248 af parlamentets medlemmer stemte for, at Tusk skal overtage posten som premierminister. 201 stemte imod.

Resultatet kommer, få timer efter at det stod klart, at premierminister Mateusz Morawieckis dage som leder af Polens regering er talte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Således stemte et flertal i parlamentet mandag eftermiddag for at vælte Morawiecki ved en mistillidsafstemning.

Morawiecki står i spidsen for det nationalkonservative Lov og Retfærdighed-parti (PiS), mens Tusk repræsenterer Borgerplatformen.

Ved parlamentsvalget i oktober blev Lov og Retfærdighed-partiet det største parti. Men uden koalitionspartnere kunne partiet ikke blive ved regeringsmagten.

Borgerplatformen blev efter valget enige med to andre EU-venlige oppositionspartier om en koalitionsaftale.

I alt sidder de på 248 pladser ud af parlamentets 456 pladser.

Det er ikke første gang, Donald Tusk skal være premierminister. Det var han også fra 2007 til 2014.

Derefter var han formand for Det Europæiske Råd - hvilket i populære termer kaldes EU-præsident - fra 2014 til 2019.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med valget af Tusk som ny regeringsleder bliver der sat punktum for otte år med partiet Lov og Retfærdighed i toppen af polsk politik.

Partiet er i løbet af sin regeringstid blandt andet blevet beskyldt for at undergrave det polske retssystems uafhængighed og for at fremme fordomme om minoriteter.

Lov og Retfærdighed mener dog selv, at det i sin tid som regeringsparti har forsvaret Polens suverænitet og beskyttet de polske traditioner mod indflydelse fra udlandet.

Derudover har partiet også fremhævet sin egen indsats for at forbedre levevilkårene for dårligt stillede polakker gennem økonomisk støtte og ved at hæve minimumlønnen på det polske arbejdsmarked.

Donald Tusk, som har en væsentlig mere åben tilgang til udlandet, ventes at holde en tale senere tirsdag aften i parlamentet.

/ritzau/Reuters