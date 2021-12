Polens præsident nedlægger veto mod omstridt medielov

Polens præsident, Andrzej Duda, har mandag nedlagt veto mod en godkendelse af en stærkt omstridt medielov, som ifølge flere iagttagere skal bruges til at lukke den uafhængige tv-kanal TVN24, der ejes af det amerikanske Discovery.

Duda bekræfter på polsk tv, at han har brugt sin vetoret til at stoppe loven. Den blev vedtaget af parlamentets underhus tidligere i december.

Den nye lov forbyder ikke-europæisk ejerskab af medier. Polens nationalkonservative regering siger, at det er for at forhindre lande som Kina og Rusland i at få indflydelse på polske medier.

Men loven indebærer også et forbud mod den amerikanskejede, regeringsfjendtlige nyhedskanal.

Loven er blevet skarpt kritiseret i både USA og i EU. USA havde bedt Duda om standse den kontroversielle lov.

- USA er ekstremt skuffet over vedtagelse af medieloven i parlamentet, skrev USA's chargé d’affaires, Bix Aliu, på Twitter, da loven blev vedtaget i sidste uge af parlamentarikerne.

- Vi forventer, at præsident Duda vil handle i overensstemmelse med, hvad han tidligere har erklæret. Nemlig at bruge sin lederrolle til at beskytte ytringsfriheden og virksomheder, tilføjede Aliu.

TVN24 ejes af TVN. Det er det største private tv-netværk i Polen. Den nye medielov ville tvinge Discovery til at sælge sin aktiemajoritet i TVN, hvis den blev vedtaget.

