Polens præsident underskriver sidste del af omstridt reform

Efter skarp EU-kritik af polsk domstolsreform har Polens præsident underskrevet to love.

Polens præsident, Andrzej Duda, underskrev onsdag den sidste del af en reform af Polens retssystem, der har modtaget skarp kritik fra EU.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Reformen har ført til en kontrovers mellem Polen og EU. Tidligere onsdag aktiverede EU-Kommissionen for første gang en såkaldt artikel 7-procedure, der i yderste konsekvens kan betyde, at et land mister stemmeretten i EU's ministerråd.

Oprindeligt bestod reformen af tre lovforslag. Alle tre blev i sommer vedtaget i parlamentet.

Andrzej Duda skrev dengang kun under på den ene, som betyder, at landets justitsminister udpeger dommere ved lavere retsinstanser.

Præsidenten kom derefter med sine egne ændringer til de to andre lovforslag. Dem vedtog parlamentet i justeret form i sidste uge.

Hele reformen er blevet mødt med voldsom kritik fra EU-Parlamentet og onsdag også EU-Kommissionen, der mener, at lovene svækker retssikkerheden.

Lovene giver parlamentet og præsidenten magt over, hvem der skal udpeges som dommere.

Kritikken preller af på præsidenten.

- Jeg har besluttet at underskrive disse love, siger han i sin tv-tale ifølge Reuters.

I Polen er det Lov- og Retfærdighedspartiet (PiS), der har flertal i parlamentet og er i regering. Partiet gik til valg i 2015 på en reform af retssystemet.

Domstolene er blevet for ineffektive og sårbare over for korruption, mener partiet.

Ud over at reformen ændrer ved, hvem der udpeger dommerne, ændres pensionsalderen også. Den sænkes således, at 40 procent af de nuværende dommere ikke kan blive siddende.

Derudover gøres der forskel på pensionsalderen for mandlige og kvindelige dommere.

Kritikken fra EU lyder, at reformen fjerner domstolenes uafhængighed og dermed garantien for frie valg.

