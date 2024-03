Polens premierminister advarer om faren for krig i Europa

Der er en "reel" fare for en militær konflikt i Europa, siger Polens premierminister, Donald Tusk, i et interview til flere europæiske medier.

Faren har aldrig været større siden Anden Verdenskrig, mener han og betegner Europa som i en "førkrigsæra".

- Krig er ikke længere et begreb fra fortiden. Det er reelt, og det startede for over to år siden, siger han med henvisning til Ruslands invasion i Ukraine.

- Det mest bekymrende for øjeblikket er, at ethvert scenarie bogstaveligt talt er muligt. Vi har ikke set en sådan situation siden 1945.

- Jeg ved, at det lyder forstemmende, særligt for den yngre generation. Men vi er nødt til at vænne os til den kendsgerning, at en ny æra er begyndt.

Det siger han i interviewet til mediegruppen Lena, der tæller en række prominente europæiske aviser som spanske El Pais og tyske Die Welt.

Den russiske invasion i 2022 rystede mange europæiske lederes overbevisning om, at en storkrig i Europa aldrig igen kunne blive et emne efter Anden Verdenskrig med mange millioner døde.

Det har fået en række af landene til at haste med at genopbygge en våbenindustri, der kan forsyne deres egne hære og Ukraine med nye våben.

Tusk er tidligere præsident for Det Europæiske Råd, der består af EU's 27 medlemslandes ledere og formanden for EU-Kommissionen. Han blev sidste år efter en årrække i opposition genvalgt som polsk premierminister.

Polen har både under den nuværende proeuropæiske regering og den tidligere EU-fjendtlige nationalistiske regering været en stærkt støtte for Ukraine i dets kamp.

I interviewet siger Tusk, at hvis Ukraine taber krigen, så kan "ingen" i Europa længere føle sig sikre.

