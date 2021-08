Polens regering kollapser i kølvandet på omstridt medielov

Polens konservative koalitionsregering er onsdag kollapset. Det sker i kølvandet på premierminister Mateusz Morawieckis fyring af sin vicepremierminister, Jaroslaw Gowin, tirsdag.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Jaroslaw Gowins konservative parti, Porozumienie (Aftale), har således besluttet at forlade koalitionsregeringen såvel som den fælles parlamentariske gruppe med det regerende PiS-parti (Lov og Retfærdighed).

Det er nu Porozumienies plan at fortsætte som en uafhængig parlamentarisk gruppe, oplyser talsperson Jan Strzek på Twitter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med Porozumienies afgang har PiS mistet sit flertal i det polske parlament. Dermed peger alt i retning af en mindretalsregering.

- Det er svært og ubehageligt at regere i sådan en situation, men det er ikke umuligt, siger PiS-talsmand Radoslaw Radoslaw Fogiel ifølge mediet Wirtualna Polska.

Jaroslaw Gowins Porozumienie-parti havde 12 af den regerende koalitionsregerings 232 sæder i parlamentet.

Premierminister Mateusz Morawiecki fyrede tirsdag sin vicepremierminister.

Det skyldtes angiveligt, at vicepremierminister Gowin nægtede at bakke op om en ny medielov, der forbyder ikkeeuropæisk ejerskab af medier i Polen.

Modstandere af loven mener, at den er et forsøg fra PiS' side på at kvæle en tv-station, der er kendt for at være kritisk over for regeringen.

Den udskældte medielov blev vedtaget i Polens underhus onsdag aften.

Det skete ifølge nyhedsbureauet Reuters med stemmerne 228 for og 216 imod, mens ti parlamentarikere afstod fra at stemme.

Lovforslaget sendes nu videre til behandling i det andet kammer i parlamentet, senatet.

/ritzau/