Polens regering vil skærpe restriktiv abortlovgivning

Hvis abortlove i Polen strammes yderligere, vil det reelt være absolut forbud mod abort, advarer kritikere.

Polens forfatningsdomstol afgør torsdag, om det katolske lands abortlovgivning skal strammes yderligere. Lovgivningen er i dag en af de mest restriktive i Europa.

Ønsket om at stramme lovgivningen kommer fra parlamentsmedlemmer fra landets store regeringsparti PiS (Lov og Retfærdighed). Partiet har siden 2015 regeret sammen med de to mindre partier Forenet Polen og det konservative Enighed.

Ifølge det store regeringsparti bør der strammes op om lovens paragraffer omkring børn med medfødte misdannelser.

For øjeblikket er medfødte fødselsdefekter en af de få grunde, som kan sikre kvinder en legal abort i EU-landet. Tidligere på året støttede PiS et lovforslag om at skærpe denne lovgivning via forfatningsdomstolen.

Forfatningsdomstolen blev reformeret i 2016. Dens vigtigste rolle er at sikre, at enhver lov er i tråd med forfatningen. Men de nylige reformer har fået kritikere til at sige, at PiS har politiseret domstolen mere, så den er blevet stadig mere højreorienteret og katolsk.

Hvis domstolen støtter de foreslåede ændringer af abortlovgivningen, kan disse hurtigt gøres til gældende lov med en underskrift fra præsident Andrzej Duda, som er allieret med PiS.

Siden 1993 har Polen tilladt aborter ved svangerskaber, som har været forvoldt af voldtægt eller incest. Eller hvis morens liv har været i fare, eller fostret har været deformt.

Den private organisation Akcja Demokracja siger, at over 210.000 mennesker har støttet en underskriftsindsamling mod en mere restriktiv abortlov.

- Næsten alle svangerskabsafbrydelser, der foretages i Polen, sker lovligt og er i kategorien medfødte defekter.

- Hvis loven strammes, vil det reelt være et absolut forbud mod abort, og det vil være skadeligt for kvinders sikkerhed og rettigheder.

Det sagde Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Dunja Mijatovic, tidligere i år.

Polen har omkring 38 millioner indbyggere. Der foretages årligt under 2000 legale aborter i landet. Kvindegrupper anslår imidlertid, at der foretages yderligere op mod 200.000 indgreb illegalt eller i udlandet.

PiS og Forenet Polen er nationalkonservative partier. De har flere gange ført an i at trodse EU og dets traktater ved at antaste domstolenes uafhængighed. De er modstandere af abort og ægteskab mellem personer af samme køn.

/ritzau/AFP