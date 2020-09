Polens stærke mand kan være på vej ind i regering efter opgør

Parlament næstformand siger, at Jaroslaw Kaczynski skal være vicepremierminister efter opgør med højreradikale

Polens mest magtfulde politiker, Jaroslaw Kaczynski, der leder det nationalkonservative parti Lov og Retfærdighed (PiS), vil sandsynligvis træde ind i regeringen som vicepremierminister.

Det siger næstformanden for parlamentet, Ryszard Terlecki.

Det skal stoppe et internt opgør i den højreorienterede koalitionsregering, der har været i gang i længere tid.

Kaczynski har ellers hidtil valgt at styre regeringen og sit parti ved at stå uden for regeringen.

- Alt peger på, at Jaroslaw Kaczynski træder ind i regeringen som vicepremierminister, siger Terlecki.

Kaczynski var premierminister fra 2006 til 2007. Siden har han valgt at stå uden ministerpost - også da PiS i 2015 stillede sig i spidsen for en ny regering.

Som vicepremierminister ventes Kaczynski at blive leder af et sikkerhedsudvalg i parlamentet, som får til opgave at holde øje med justitsministeriet, fortælller Terlecki.

Den seneste uge har den polske regering været på nippet til at bryde sammen, efter at en mindre koalitionspartner, Forenet Polen, der ledes af justitsminister Zbigniew Ziobro, gik imod sin egen regering under en afstemning om en ny dyrelov. Det skete fredag i sidste uge.

PiS-medlemmer hævder, at Ziobro og folk, der er loyale over for ham, ønsker mere politisk magt ved en ventet kommende regeringsrokade.

Ziobros parti hører til på det yderste højre i polsk politik. Partiets vrede er rettet mod blandt andet homoseksuelle og kvinders rettigheder, som det ser som samfundsnedbrydende.

