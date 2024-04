Polens store oppositionsparti PiS vandt lokalvalg

En valgstedsmåling i Polen efter et lokalvalg søndag viser, at premierminister Donald Tusk og hans parti Borgerplatformen har fået den næststørste opbakning.

Valget er Tusks første test, efter at han blev premierminister i midten af december, få dage efter at forgængeren Mateusz Morawiecki blev væltet ved en mistillidsafstemning. Tusks forhåbninger om at få styrket sin position ved lokalvalget blev ikke indfriet.

Tusk og Borgerplatformen har ifølge valgstedsmålingen fået 31,9 procent af stemmerne, mens Morawiecki og hans nationalistiske parti Lov og Retfærdighed, PiS, får flest stemmer med opbakning fra 33,7 procent af vælgerne.

De andre partier i Tusks regeringskoalition, centrum-højrepartiet Den tredje Vej og Venstre, får henholdsvis 13,5 og 6,8 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

Valglokalerne lukkede klokken 21 søndag aften.

Tusk, som også var premierminister fra 2007 til 2014, fik muligheden for at danne regering, efter at Morawiecki og PiS ikke kunne sikre sig et flertal i nationalforsamlingen, selv om de vandt valget i oktober.

Tusk gik til valg på løfter om at revidere antidemokratiske love, sikre demokrati for kvinder og minoriteter samt at reparere båndene til EU og andre lande.

Tusk var selv med til at stifte Borgerplatformen i 2001, han var premierminister fra 2007 til 2014, og så var han EU-præsident fra 2014 til 2019.

Det nationalkonservative parti Lov og Retfærdighed (PiS) var ved magten i otte år og havde gentagne gange sammenstød med EU om retsstatsprincipper.

/ritzau/Reuters