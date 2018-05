Politi åbnede ild mod migranter ved kroatisk grænse

En varevogn med flygtninge og migranter er blevet skudt mod af kroatisk politi ved grænsen.

Ni personer er kommet til skade ved den kroatiske grænse, efter kroatisk politi åbnede ild mod en varevogn med 29 flygtninge og migranter primært fra Afghanistan og Irak, der forsøgte at forcere grænsen fra Bosnien ind til landet.

Det oplyser kroatisk politi torsdag.

Blandt de sårede var to børn, der er i alvorlig men stabil tilstand. Andre er mindre tilskadekomne.

Sammenstødet fandt sted ved den sydøstlige by Zafar, oplyser politiet.

Her havde politiet sat vejblokeringer op for at forhindre vognen i at krydse ind i landet illegalt.

- Chaufføren stoppede ikke efter adskillige advarsler. Han endte med at passere igennem vejblokaden og køre mod politiet. Politiets reaktion var begrundet. De var tvunget til at åbne ild, fordi deres liv var i fare, siger politichef i Zadar, Ranko Drazina.

Chaufføren, som menes at være bosnisk, flygtede fra stedet og er siden blevet efterlyst.

Grænsen til Kroatien er en del af den såkaldte "Balkan-rute" for flygtninge og migranter, der ønsker at krydse grænsen til Europa.

Ruten blev lukket ned i 2016 efter en aftale mellem EU og Tyrkiet, efter tusinder havde benyttet den til at komme fra Grækenland op igennem Balkan-lande og endeligt ende i Europa.

Kroatien er det yngste medlem af EU og blev en del af unionen i 2013. Bosnien har ansøgt om at blive en del af EU.

Bosnisk og kroatisk politi har arresteret adskillige menneskesmuglere i militære aktioner i de seneste måneder.

/ritzau/