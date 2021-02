Politi affyrer skud for at sprede demonstranter i Yangon

Sikkerhedsstyrker har lørdag brugt tåregas og gummikugler mod demonstranter i Myanmar, fortæller øjenvidner.

Politiet i Myanmars største by, Yangon, har lørdag affyret skud og anholdt flere demonstranter, som var samlet for at protestere mod landets militærjunta.

Det beretter øjenvidner på sociale medier.

Samtidig forlyder det, at sikkerhedsstyrker har brugt tåregas og gummikugler mod demonstranter i andre byer.

- Kampklædte betjente spredte lørdag morgen demonstranter, som protesterede mod kuppet, for anden dag i træk, skriver det uafhængige medie Myanmar Now på Twitter ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge Myanmar Now gik politiet i Yangon også efter journalister, som var til stede for at rapportere om begivenhederne.

Myanmar har i flere uger været ramt af masseprotester, efter at militæret tog magten fra de facto-leder Aung San Suu Kyi og præsident Win Myint ved et kup 1. februar.

Sikkerhedsstyrkerne har slået hårdt ned på demonstranterne. Tre mennesker har mistet livet, mens adskillige er blevet anholdt.

Demonstranterne kræver, at Aung San Suu Kyi bliver løsladt og civilregeringen genindsættes.

Den nye leder af valgkommissionen i Myanmar, som blev udnævnt af militærjuntaen, har i mellemtiden erklæret resultatet af parlamentsvalget i november for ugyldigt. Her vandt Aung San Suu Kyi en jordskredssejr.

Valgkommissionens nye leder, Thein Soe, meddelte beslutningen fredag under et møde med politiske partier i det sydøstasiatiske land, skriver avisen The Irrawaddy ifølge dpa.

Samme dag sendte Myanmars FN-ambassadør en indtrængende appel til FN's medlemslande om at "bruge alle nødvendige midler til at skride ind over for Myanmars militær".

- Vi har brug for den stærkest mulige handling fra det internationale samfund for omgående at stoppe militærkuppet, stoppe undertrykkelsen af uskyldige mennesker, give statsmagten tilbage til folket og genetablere demokratiet, sagde Kyaw Moe Tun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kyaw Moe Tun talte fredag til de 192 andre medlemslande i FN's Generalforsamling og fik stående applaus fra de fleste af dem.

/ritzau/