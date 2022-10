Politi anholder 30-40 under nynazistisk demonstration i Oslo

Flere demonstranter er lørdag blevet anholdt i Oslo, den norske hovedstad.

Ifølge norsk politi er mellem 30 og 40 personer blevet anholdt i forbindelse med en demonstration afholdt af den nynazistiske gruppe Den Nordiske Modstandsbevægelse.

- Det er en gruppering på 30-40 stykker, som har bevæget sig rundt i bybilledet og har været udenfor Stortinget (Norges parlament, red.) og har gået op og ned i gaderne.

- De har fået besked fra politiet om at afslutte markeringen og forlade området og ikke markere yderligere. Det har de nægtet, og derfor bliver alle bragt ind af politiet, siger operationsleder Tor Gulbrandsen.

Han oplyser, at der vil blive oprettet sager.

- Vi får at se, hvor mange som bliver anmeldt for hvad.

Hos politiet er der bekymring for sammenstød mellem personer fra den nynazistiske gruppe og grupperinger fra venstrefløjen.

- Demonstranterne er i konflikt med grupperinger på venstresiden. Vi er bekymrede for, at grupperinger på venstresiden vil reagere på dette og tilkalde folk, som gør, at det her vil spidse til, siger Gulbrandsen.

Han tilføjer imidlertid, at der indtil videre ikke har været nogen direkte konfrontationer. Og at politiet er i god kontrol.

Demonstranterne har bevæget sig rundt i den centrale del af Oslo. De stoppede på et tidspunkt nær et kendt tilholdssted for venstreradikale i den norske hovedstad. Men det har tilsyneladende ikke ført til konfrontationer.

Mediet Filter Nyheter skriver ifølge NTB, at flere af demonstranterne i Den Nordiske Modstandsbevægelse er fra Sverige og Danmark. Bevægelsen har også afdelinger i Sverige og Danmark.

Mediet har også offentliggjort videoer, som viser, at politiet bruger magt for at få styr på demonstranterne.

