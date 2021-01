Politi anholder en af verdens mest eftersøgte narkobaroner

Hollandsk politi har anholdt Tse Chi Lop. Han bliver sammenlignet med narkobaronen Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Hollandsk politi har anholdt den påståede leder af et af verdens største narkokarteller.

Det oplyser talsmand for politiet Thomas Aling lørdag.

Der er tale om en kinesisk født mand og canadisk statsborger ved navn Tse Chi Lop. Han er på listen over verdens mest eftersøgte personer og er blevet sammenlignet med den mexicanske narkobaron Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Han blev anholdt fredag i Amsterdams lufthavn Schiphol på anmodning fra australsk politi, der mener, at hans organisation dominerer narkohandlen i Asien, der omsætter for cirka 330 milliarder kroner om året.

Tse Chi Lop forventes at blive udleveret til Australien, efter at han er blevet fremstillet for en dommer i Holland.

- Han var allerede på listen over verdens mest eftersøgte, og han blev tilbageholdt baseret på de efterretninger, vi modtog, siger Thomas Aling.

Ifølge dokumenter fra narkopoliti i fire lande har Tse Chi Lop flyttet sig mellem Macau, Hongkong og Taiwan de seneste år. Han er tidligere dømt og boede for år tilbage i Toronto i Canada.

/ritzau/Reuters