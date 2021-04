Politi anholder fem personer for at kidnappe Lady Gagas hunde

Lady Gagas hundelufter blev skudt, da gerningsmænd stjal stjernens to bulldogs. Nu er fem anholdt i sagen.

Fem personer er blevet anholdt i forbindelse med en voldsom kidnapning af popstjernen Lady Gagas to franske bulldogs i slutningen af februar.

Det melder en talsmand fra politiet i Los Angeles torsdag lokal tid.

Under kidnapningen blev hundelufteren Ryan Fischer skudt med et semiautomatisk våben og var ifølge eget udsagn tæt på at dø.

Tre af de anholdte er mistænkt for at have gennemført røveriet mod hundelufteren og sigtet for drabsforsøg.

To andre er blevet anholdt og mistænkt for at tage del i forbrydelsen, siger politiet.

I en erklæring oplyser politiet, at der ikke var grund til at tro, at de anholdte personer "bevidst gik efter offeret på grund af hundens ejer", men i stedet fordi de "kendte til hundenes store værdi".

Franske bulldogs er en dyr hunderace, der kan sælges for flere tusinde dollar.

En af de anholdte er en 50-årig kvinde, der bragte Lady Gagas to franske bulldogs til politistationen to dage efter røveriet og hævdede, at hun havde fundet dem.

Kvinden havde efterfølgende efterspurgt findelønnen på en halv million dollar, som sangerinden havde sat på høj kant. Beløbet svarer til godt tre millioner danske kroner.

Det er uvist, hvorvidt kvinden havde fået udbetalt belønningen.

Kvinden er i et forhold til en 40-årig mand, der også er blandt de anholdte i sagen. Manden er far til en af de tre mænd, der angiveligt har udført røveriet og er sigtet for drabsforsøg.

Mændene er henholdsvis 18, 19 og 27 år.

Ryan Fischer blev skudt i brystet, da han var ude at lufte tre af sangerindens hunde i Hollywood 24. februar.

På en videooptagelse ses to mænd, som springer ud af en hvid bil, hvorefter de overfalder hundelufteren og affyrer et enkelt skud, før de flygter med to af hundene.

/ritzau/