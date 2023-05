Politi anholder mand efter dødsbrand på hostel i New Zealand

Politi i New Zealand har anholdt en mand, efter at en brand mandag kostede mindst seks mennesker livet på et hostel i hovedstaden Wellington.

Det oplyser politiet i en udtalelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

Politiet har tidligere oplyst, at det mistænker branden for at være påsat. Og den anholdte mand er mistænkt for brandstiftelse, skriver politiet torsdag.

Branden brød ud natten til tirsdag lokal tid. Der var tale om en stor brand, som brød ud på hostellet Loafers Lodge i Wellington.

Hostellet består af fire etager og 92 værelser.

Flere personer var tvunget til at kravle gennem røg for at overleve, mens andre måtte reddes fra hostellets tag.

Onsdag kunne et rekogniseringshold fra politiet dog komme ind på hostellet for første gang siden branden, efter at stedet blev erklæret sikkert. Deres opgave er at finde døde og beviser.

Seks personer er indtil videre bekræftet omkommet i branden.

Der er dog stadig dele af hostellet, som brandfolkene ikke har kunnet nå, fordi taget er faldet sammen på den øverste etage. Derfor vides det ikke, om flere kan have mistet livet.

Manden skal fremstilles for retten fredag, og det er ifølge politiet ikke udelukket, at han vil blive sigtet for andet end brandstiftelse.

- Efterforskningen er stadig i gang, skriver politiet i udtalelsen ifølge AFP.

Politiet har tidligere udtalt, at det behandler sagen som en drabsefterforskning.

Timer før anholdelsen blev annonceret, var det muligt for politiet at flytte de første to lig fra hostellet. Imens fortsætter arbejdet for at få de fire andre ud.

Det fremgår ikke, om personerne er blevet identificeret.

Det vides heller ikke, hvordan branden er begyndt.

Dion Bennet, der er politiinspektør i Wellington, har tidligere sagt, at der to timer før dødsbranden var opstået en brand i en sofa inde i bygningen. Det skrev AFP onsdag.

Politiet siger torsdag, at det ikke leder efter andre personer, der kan have relation til branden.

