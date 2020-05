Politi anholder par i USA i fatal bortførelsessag fra Mexico

To mænd fra Californien er fundet døde i Mexico, efter at deres familier havde betalt løsepenge eller forsøgt.

Politiet i USA har anholdt en amerikansk kvinde og hendes kæreste i en sag, hvor tre mænd fra Californien for nylig blev bortført i Mexico, og to af dem dræbt.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium.

Den amerikanske kvinde, 20-årige Leslie Matla, der er bosiddende i Mexico, blev anholdt sidste torsdag, mens hendes kæreste, 25-årige Juan Sanchez fra den mexicanske by Tijuana, blev anholdt søndag.

Begge står over for anklager om hvidvaskning af penge og bortførelse.

Ifølge de amerikanske myndigheder krydsede Leslie Matla grænsen fra Mexico til USA tre gange i marts og april for at indsamle løsepenge fra familierne til de tre bortførelsesofre, der var bosiddende i henholdsvis San Diego, Norwalk og Pasadena.

De tre mænd blev bortført 28. marts, 13. april og 22. april, mens de enten var på forretningsrejse i Tijuana eller var i Mexico for at besøge familie.

Tijuana ligger lige over grænsen fra San Diego.

I hvert tilfælde blev ofrenes familier underrettet via et opkald fra et mexicansk nummer og bedt om at efterlade løsepenge på et bestemt sted.

Mexicanske myndigheder fandt liget af manden fra San Diego 29. marts. Det var, dagen efter at hans voksne søn havde placeret en taske med 25.000 dollar - cirka 172.000 kroner - på et toilet på en McDonald's-restaurant i San Ysidro.

Det oplyser de amerikanske anklagere i sagen.

Liget af manden fra Norwalk blev fundet i Mexico 14. april. Dagen før havde mandens familie forgæves forsøgt at aflevere 25.000 dollar i løsepenge til en kvinde, som politiet mener var Leslie Matla, på en parkeringsplads i Norwalk.

Manden fra Pasadena blev reddet af politiet i Tijuana, efter at et familiemedlem havde kontaktet politiet 22. april og fortalt, at manden var blevet bortført med et krav om 20.000 dollar i løsepenge.

Manden blev fundet på et hotel, hvor de andre to ofre tidligere var blevet tilbageholdt ifølge mobiltelefondata.

Ni andre mistænkte i sagen er blevet anholdt i Mexico.

Hvis Leslie Matla og Juan Sanchez bliver dømt skyldige, står de til livsvarigt fængsel.

/ritzau/AFP