Politi anholder tre i Frankrig for Barcelona-angreb

16 mennesker blev dræbt ved angreb i Barcelona i sommer. Yderligere tre personer er anholdt i Frankrig.

Tre personer er tirsdag blevet anholdt i Frankrig, da de mistænkes for at have forbindelse til sidste års dødelige angreb i Barcelona.

Det oplyser det spanske indenrigsministerium.

De tre mistænkte menes at have forbindelse til marokkanske Driss Oukabir. Han anklages for at have lejet den varevogn, som blev brugt i angrebet.

Han anklages desuden for medlemskab af en terrororganisation og for medvirken til drab ved angrebet.

Anholdelserne tirsdag foregik i det sydlige Frankrig i regionerne Tarn og Gard.

De tre anholdtes nationaliteter og identiteter er ikke blevet offentliggjort. De franske anklagers kontor oplyser, at de tre er en del af en af de mistænkte i angrebets netværk, men har nægtet at samarbejde.

16 personer blev dræbt i angrebene i Spanien i august 2017, der både fandt sted i Barcelona og Cambrils.

Først blev flere dræbt, og mange flere såret, da en varevogn kørte ind i en menneskemængde på den populære gade La Ramblas i hjertet af Barcelona.

Den efterfølgende nat var et nyt bilangreb i Cambrils, som endte med, at gerningsmanden blev dræbt af politiet.

Siden juni 2015, hvor det spanske indenrigsministerium hævede trusselsniveauet, er 227 jihadister ifølge ministeriet blevet pågrebet ved aktioner både i Spanien og i andre lande.

/ritzau/AFP/AP