Politi bandlyser militsleder fra Biden-protest i Washington

En kendt militsleder har fået besked om at holde sig væk fra protest i Washington, hvor to også er anholdt.

Politi i Washington D.C. forbød tirsdag lederen af den højreorienterede militsgruppe Proud Boys at komme ind i byen.

Samtidig blev to personer anholdt i forbindelse med, at hundredvis af Trump-støtter samlede sig i USA's hovedstad for at demonstrere mod valget af Joe Biden som landets kommende præsident.

Militslederen Enrique Tarrio blev mandag anholdt i Washington for angiveligt at sætte ild til et Black Lives Matter-flag i en historisk sort kirke og for ulovlig våbenbesiddelse.

Han blev tirsdag løsladt og midlertidigt bandlyst fra byen. Det viser et retsdokument, som Reuters har set.

Proyd Boys har flere gange tidligere været involveret i slagsmål og vold i forbindelse med demonstrationer til støtte for præsident Donald Trump.

Tarrio fik beskeden om at holde sig væk, samme dag som en større demonstration mod Bidens sejr ved præsidentvalget 3. november gik i gang i hovedstaden.

Demonstrationen forventes at vokse til flere tusind mennesker onsdag - samme dag som Kongressen officielt forventes at bekræfte Joe Biden som USA's næste præsident.

Donald Trump annoncerede tirsdag aften på Twitter, at han planlægger at holde tale under demonstrationen onsdag i en park nær Det Hvide Hus.

Præsidenten oplyser ikke, hvad han planlægger at tale om. Men tidligere på dagen skrev Trump på Twitter, at Washington er på vej til at blive overrendt af folk, "der ikke ønsker at se Demokraterne stjæle en valgsejr".

I forbindelse med demonstrationerne tirsdag blev en mand fra North Carolina anholdt for ulovlig våbenbesiddelse. Det oplyser en talsmand fra politiet.

Politiet anholdt også en mand fra samme delstat for at køre i en varevogn uden nummerplader uden at have tilladelse til det.

Donald Trump har gentagne gange påstået, at han vandt præsidentvalget, selv om Biden for længst er blevet udråbt som valgets retmæssige vinder.

/ritzau/Reuters