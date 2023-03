Politi bruger vandkanon mod demonstranter ved Netanyahus hjem

Det israelske politi bruger vandkanoner mod demonstranter, der befinder sig uden for premierminister Benjamin Netanyahus hjem i Jerusalem.

Det skriver den israelske avis Haaretz natten til mandag.

Hundredvis af demonstranter er stødt sammen med politiet uden for boligen, hvor de forsøger at bryde gennem afspærringer.

På en video, som avisen har lagt op på Twitter, kan man se, at demonstranterne vifter med israelske flag. Avisen kalder sammenstødene for "voldelige".

Ifølge Haaretz befinder tusindvis af demonstranter sig uden for landets parlament, Knesset.

I Tel Aviv har demonstranter blokeret den primære motorvej med store bål.

Ifølge politiet er der lige nu demonstrationer 150 forskellige steder i Israel, hvor blandt andet flere veje er blokeret.

Demonstrationerne finder sted som protest mod Netanyahus beslutning om at fyre Israels forsvarsminister, Yoav Gallant.

Baggrunden for Gallants fyring søndag er, at han ikke vil støtte Netanyahus domstolsreform.

Demonstranterne hævder, at den vil omdanne Israel til et diktatur.

Reformen vil indskrænke den israelske højesterets beføjelser og gøre det muligt med et simpelt flertal i parlamentet at underkende afgørelser.

Gallant havde tidligere på ugen et møde med Netanyahu, hvor han forsøgte at overtale ham til at droppe domstolsreformen.

Søndag aften har israelske universiteter også annonceret strejke i protest. Strejken betyder, at undervisning og forskning standses.

I sidste uge var der meldinger om, at over 100.000 mennesker var på gaden i Tel Aviv i protest.

