Politi bruger vandkanon og tåregas mod demonstranter i Tbilisi

Politiet i Georgiens hovedstad, Tbilisi, brugte onsdag tåregas, vandkanon og chokgranater, da de forsøgte at opløse en demonstration mod en ny lov om "udenlandske agenter".

Hundredvis af politifolk var på gaderne omkring det georgiske parlament i et forsøg på at sprede demonstranterne.

Også tirsdag var der demonstrationer mod den nye lov i hovedstaden. Ved tirsdagens demonstrationer var der meldinger om, at demonstranterne kastede med benzinbomber og sten.

Det var der ingen meldinger om onsdag, men en politibil blev væltet.

Demonstrationerne startede tirsdag, da lovgiverne i Georgien godkendte et første udkast til en lov, der pålægger organisationer, der modtager mere end 20 procent støtte fra udlandet, at registrere sig som "udenlandske agenter".

Gør de ikke det, kan de stå over for betydelige bøder.

Kritikere af loven siger, at det minder om en lov fra Rusland, der bruges til at slå ned på folk, der er politisk uenige med regeringen.

Der er også frygt for, at loven kan hæmme Georgiens mulighed for at blive medlem af EU.

Det regeringsbærende Drømmeparti siger, at loven er lavet med inspiration fra en amerikansk lov fra 1930'erne.

Georgiens præsident, Salome Zourabichvili, fra partiet Georgiens Vej er en af kritikerne af loven.

I et interview med det amerikanske medie CNN siger hun, at Georgien er offer for aggression fra Rusland, der ifølge hende er fast besluttet på at fastholde sin indflydelse i Kaukasus-regionen.

- Det er klart, at Rusland ikke bare kommer til at give slip, men Rusland er i gang med at tabe krigen i Ukraine, siger hun.

Både Georgien og Ukraine var med i Sovjetunionen.

EU afslog sidste år Georgiens forsøg på at opnå status som kandidatland. Landet fik at vide, at det skulle sætte fart på forandringer indenfor eksempelvis retssikkerhed.

Nogle af de demonstranter, der var på gaden onsdag, havde Georgiens og Ukraines flag samt EU-flag med sig.

Blandt deres kampråb var sætningen "Nej til den russiske lov".

