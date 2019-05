Politi dræber tre militante islamister i Tunesien

Tunesisk politi indledte lørdag en operation mod militante islamister i byen Sidi Bouzis.

Politiet i Tunesien har dræbt tre militante islamister natten til søndag dansk tid.

Det oplyser en sikkerhedskilde til nyhedsbureauet Reuters.

De tre er blevet dræbt i byen Sidi Bouzid i det centrale Tunesien.

Politiet indsamlede også flere våben under operationen, tilføjer kilden uden at give yderligere oplysninger.

Lørdag oplyste Tunesiens indenrigsminister, at sikkerhedsstyrker har forhindret et angreb i den hellige ramadanmåned ved denne uge at anholde "en farlig terrorist".

Tunesien har været plaget af angreb begået af militante islamister, siden landets mangeårige leder Zine el-Abidine Ben Ali blev fordrevet i 2011.

Det blev startskuddet til Det Arabiske Forår, som bredte sig til adskillige lande i regionen.

Derfor er landet siden blev hyldet som et foregangsland for demokratisk forandring.

Tunesien blev ramt af tre store angreb i 2015. Heraf var to rettet mod udenlandske turister i landet.

Det første angreb blev rettet mod Tunesiens nationalmuseum i hovedstaden Tunis. Her mistede 22 personer livet.

To måneder senere mistede 38 personer livet, da en bevæbnet mand åbnede ild mod badegæster ved et strandhotel i Sousse.

Det tredje angreb var rettet mod præsidentens vagter i hovedstaden.

Islamisk Stat har efterfølgende taget ansvaret for alle tre angreb.

Selv om mange fremhæver Tunesien som den eneste demokratiske succes som følge af Det Arabiske Forår, halter landets økonomi stadig bagefter.

Arbejdsløshed og fattigdom er fortsat udbredt, ligesom at landet er plaget af høj inflation.

Det har Tunesiens talrige regeringer siden 2011 ikke haft held med at ændre.

Blandt andet ligger det vigtige turisterhverv fortsat underdrejet.

/ritzau/