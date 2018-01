Politi evakurer 1450 i London efter gasudslip

Charing Cross station i London er lukket efter stor gaslækage. Hotel og natklub er evakueret.

Et massivt udslip af gas i nærheden af Charing Cross station i London fik tirsdag morgen myndighederne til at lukke stationen, og politiet evakuerede hundredvis af mennesker fra nærliggende bygninger, oplyser brandvæsnet og politiet.

- Omkring 1450 mennesker er evakueret fra et nærliggende hotel og en natklub, siger en talsmænd for brandvæsnet.

Både politi og brandfolk er sat ind for at reparere den ødelagte gasrørledning i Craven Street off Strand, WC2, hvor der blev slået alarm to timer efter midnat (klokken 3.00 dansk tid).

En snes brandfolk er på stedet, hvor der er målt en stor mængde af naturgas i atmosfæren.

Uheldet har skabte forstyrrelser i dele af togdriften til og fra London og i den lokale trafik.

/ritzau/Reuters