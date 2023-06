Politi finder 129 migranter i lastbil i Mexico under hedebølge

I Mexico har myndighederne fundet 129 migranter stuvet sammen i en lastbil i den østlige stat Veracruz.

Det oplyser landets migrationsinstitut, INM, i en erklæring lørdag.

De 129 migranter blev fundet fredag og kommer hovedsageligt fra Guatemala. De blev fundet, mens en hedebølge raserer Mexico, og hvor temperaturerne således er højere end normalt.

I flere stater, herunder Veracruz, har temperaturen de seneste dage været oppe på 45 grader.

Artiklen fortsætter under annoncen

I slutningen af maj fandt immigrationsmyndighederne 175 migranter i staten Chiapas, mens 300 andre blev stoppet ved en kontrolpost i Veracruz i marts.

Migranter, som flygter fra vold og fattigdom i Latinamerika, betaler ofte menneskesmuglere for at hjælpe dem med at forsøge at passere gennem Mexico mod USA.

Nogle af dem er tvunget til at passere gennem områder fyldt med narkorelateret vold, hvilket gør dem yderst sårbare over for organiseret kriminalitet.

Blandt de migranter, som blev fundet fredag, er voksne fra Guatemala, Honduras, El Salvador og Indien samt 19 uledsagede mindreårige, oplyser INM.

Ifølge INM vil børnene blive anbragt under statens værgemål, mens de andre vil få undersøgt deres juridiske status i Mexico.

Artiklen fortsætter under annoncen

Under fredagens aktion blev fire formodede menneskesmuglere anholdt.

Mange områder i verden har været præget af ekstreme hedebølger de seneste måneder. I Mexico er mindst otte mennesker døde under den tredje hedebølge i landet på kun to måneder.

Det ventes, at vejrfænomenet El Niño vil give temperaturerne på kloden et ekstra løft i år ud over den gradvise globale opvarmning.

/ritzau/Reuters