Politi finder fem børnelig i vesttysk by

Tysk politi har fundet ligene af fem børn i et hus i den vestlige by Solingen, oplyser talsmand torsdag.

Tysk politi har fundet ligene af fem børn i en lejlighed i den vestlige by Solingen.

Det oplyser en talsmand for politiet ifølge det tyske medie Bild.

Det er fortsat meget sparsomt med oplysninger om sagen.

Polititalsmand tilføjer, at huset, hvor ligene blev fundet, ligger i Hasselstrasse.

Solingen ligger nord for den tyske millionby Köln.

På Bilds onlinemedie kan man se et billede af tre ambulancer, der er parkeret uden for et lejlighedskompleks.

Det fremgår ikke af politiets oplysninger, hvem der fandt de døde børn.

Politiet kan heller ikke på nuværende tidspunkt oplyse noget om dødsårsagen, eller hvorvidt der er mistænkte i sagen.

/ritzau/