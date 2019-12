Politi finder lig i australsk ødemark i jagt på savnet kvinde

Liget menes at være Claire Hockridge, der har været savnet i to uger. Hendes to venner er fundet i livet.

Et lig er blevet fundet i Australiens ødemark under eftersøgningen af en savnet kvinde.

Liget er ikke identificeret, men det menes at være den 46-årige Claire Hockridge, oplyser politiet i delstaten Northern Territory.

Det rapporterer BBC.

Claire Hockridge strandede i ødemarken for to uger siden sammen med sine to venner 52-årige Tamra McBeath-Riley og 40-årige Phu Tran.

De to andre er blevet fundet i live.

Efter at have været savnet siden den 19. november blev Phu Tran tirsdag fundet af en lokal farmer i Australiens store øde nordlige område.

Phu Tran har ifølge nyhedsbureauet Reuters fortalt, at han overlevede de høje temperaturer på over 40 grader og manglen på vand i området ved at drikke vand, som var beregnet til kvæg.

Tran blev fundet tre dage efter Tamra McBeath-Riley, som blev fundet omkring 1,5 kilometer fra den bil, som de tre personer havde kørt i.

McBeath-Riley har forklaret, at deres bil kørte fast i et flodleje. I flere dage blev de alle tre nær bilen, men de havde kun et lille forråd af mad og vand.

Da vandet slap op, begav Tran og Hockridge sig ud for at lede efter hjælp.

Politifolk lokaliserede den 52-årige Tamra McBeath-Riley i weekenden, efter at en lokal indbygger havde ført dem frem til bilen ved at gøre opmærksom på hjulspor, som angav, hvilken retning gruppen var kørt i.

- McBeath-Riley var nået 1,5 kilometer væk fra køretøjet. Hun var i et område, hvor der var vand, og hun havde omtanke nok til at blive der. Det var formentligt også derfor, at vi var i stand til at lokalisere hende, fortalte en polititalsmand i weekenden ifølge Reuters.

McBeath-Riley er indlagt på et hospital og behandles for blandt andet dehydrering.

Også Phu Tran er i god behold. Han var lettere desorienteret, da han blev fundet, men ellers i god behold.

/ritzau/