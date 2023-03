Politi finder ligdele af savnet norsk kvinde i fryser i Sverige

En norsk kvinde er blevet fundet død i en fryser i den svenske by Värmland.

Det skriver medier i både Norge og Sverige.

- Vi fandt en død kvinde i en bolig torsdag, og i den forbindelse pågreb vi en mand, siger operationsleder i politiet i den svenske region Bergslagen Torbjörn Roos lørdag ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Ifølge den svenske avis Aftonbladet er kvindens samlever blevet anholdt og er mistænkt for at have dræbt hende.

Artiklen fortsætter under annoncen

NTB skriver, at dele af kvindens lig kan have været opbevaret i fryseren i flere år.

Ifølge oplysninger til Aftonbladet har kvinden været forsvundet i otte år. Avisen erfarer, at kvinden har været død lige så længe.

Ifølge svensk politi er den anholdte en ældre mand.

Den norske avis VG skriver på baggrund af dokumenter, at den anholdte er kendt af politiet i både Norge og Sverige, og at han er blevet dømt i begge lande.

Han er ifølge VG tidligere dømt for en voldtægt og sædelighedsforbrydelser i Norge. Han er desuden dømt for spritkørsel.

/ritzau/