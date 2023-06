Politi fra hele Sverige indkaldt til koranafbrænding ved moské

Der er onsdag indkaldt politi fra hele Sverige til at håndtere en koranafbrænding uden for en moské i den svenske hovedstad, Stockholm.

Koranafbrændingen er den første i Sverige, siden dansk-svenske Rasmus Paludan fra det indvandringskritiske parti Stram Kurs i januar brændte en koran af foran den tyrkiske ambassade i Stockholm.

Siden er flere anmodninger om at brænde koraner af blevet afvist af sikkerhedsmæssige årsager, men onsdag er den blevet tilladt af politiet.

Rasmus Paludan er ikke involveret i onsdagens aktion, der begyndte cirka klokken 13.30.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er privatpersonen Salwan Momika, der står bag. Han har irakisk baggrund og vil med afbrændingen rette kritik mod islam.

Han søgte også tilladelse til at holde en koranafbrænding i februar, men det er først denne gang, at han kan gennemføre aktionen.

- Vi vil brænde Koranen. Vi vil sige: vågn op, Sverige. Det her er demokrati, siger han via en tolk.

Han mener, at Koranen bør forbydes i hele verden.

Følelserne er uden på tøjet blandt de fremmødte ved moskéen. Omkring 200 er samlet, og mange er ophidsede, mens andre forsøger at tale folk til ro, rapporterer det svenske nyhedsbureau TT's udsendte.

Under aktionen blev Koranen antændt, hvorefter den blev sparket til.

Tidligere i år slog først forvaltningsretten og siden kammerretten i Stockholm fast, at det var en fejl af politiet at nægte tilladelse til koranafbrændinger.

Afbrændingen sker foran Stockholms moské i bydelen Södermalm i den centrale del af byen.

Politiet er massivt til stede for at undgå uroligheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Lige nu vurderer vi, at det foregår stille og roligt. Vores forhåbning er, at det fortsætter sådan, sagde Mats Kjellmodin, som står i spidsen for politiets indsats, før afbrændingen gik i gang.

Direktør ved moskéen Mahmoud Khalif er skuffet over, at der er blevet givet grønt lys til onsdagens aktion foran moskéen.

- Jeg tror ikke, at der kommer til at ske noget voldsomt, men folk er sårede, siger han.

Det vakte stor vrede i Tyrkiet, da Rasmus Paludan i januar fik lov at brænde Koranen af.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, har sagt, at Tyrkiet ikke vil give grønt lys til et svensk Nato-medlemskab, så længe koranafbrændinger tillades i Sverige.

Den svenske statsminister, Ulf Kristersson fra Moderaterna, vil onsdag ikke spekulere i, om koranafbrændingen får konsekvenser for Sveriges ambition om at komme med i Nato.

- Det er lovligt, men ikke passende, siger han om koranafbrændingen.

/ritzau/TT